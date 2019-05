L' autore di Watamote omaggia l'inizio dell'era Reiwa

Dopo che Twitter Japan saluta il periodo Heisei, Nico Tanigawa - autore del manga comedy Watamote - coglie anch'esso l'opportunità di celebrare l'entrata nel periodo Reiwa, cominciato il 1 Maggio nella terra del Sol Levante.

Il Sensei sceglie di ossequiare questo evento molto importante con una creazione particolare, attraverso una Gif molto simpatica, che mostra lo scorrere del calendario da Maggio fino alla fine di Dicembre, con i mesi che vengono caratterizzati da alcune scene ritraenti i protagonisti della sua opera.

Si tratta di una scelta molto intelligente da parte dell'autore, che oltre a cogliere l'occasione per omaggiare una ricorrenza molto sentita in Giappone, pubblicizza il suo manga catalizzando l'attenzione verso la propria opera, in attesa che i big di Shonen Jump ritornino dalle pausa per la Golden Week, a dimostrazione di quanto questa celebrazione venga rispettata all'interno della cultura giapponese - particolarmente nota per un rispetto intransigente verso la vita lavorativa.