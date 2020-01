L'autore di We Never Learn ha fatto capire quando finirà l'opera?

Taishi Tsutsui è ormai da anni che ha preso il posto di Nisekoi su Weekly Shonen Jump con il suo romcom, ovvero romantic comedy. We Never Learn è in prosecuzione da ben quindici volumi in pubblicazione da quasi quattro anni e sta per sfondare il muro dei 150 capitoli, un obiettivo di tutto rispetto per le opere di questo genere.

Un tweet di Taishi Tsutsui però potrebbe aver fatto intendere il momento in cui si concluderà We Never Learn. Il 4 gennaio 2020 in Giappone è stato pubblicato il quindicesimo volume di We Never Learn, riguardante l'arco narrativo del test universitario. Insieme alla copertina che si può vedere in calce, con Uruka Takemoto che porta in spalla Nariyuki Yuiga, l'autore ha inserito una certa didascalia.

È felice di essere arrivato a pubblicare ben 15 volumi di We Never Learn, ma ha anche scritto che si potrebbero arrotondare a 20. Taishi Tsutsui potrebbe quindi aver rivelato il suo desiderio di far durare We Never Learn per un altro anno circa, arrivando al fatidico numero tondo. Sicuramente non avrà problemi a farlo dato che il manga è uno dei più apprezzati finora su Weekly Shonen Jump e non corre il rischio di cancellazioni improvvise dalla rivista.

Recentemente, l'anime di We Never Learn ha fatto sollevare proteste a causa di un finale originale che potrebbe aver svelato chi sarà la vincitrice della lotta per il cuore di Nariyuki. Sempre nella versione animata, tutto potrebbe concludersi con l'OAV in arrivo col volume 16.