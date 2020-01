L'autore di We Never Learn commenta il finale dell'anime, alludendo al futuro del manga

In seguito alla trasmissione dell'episodio conclusivo della seconda stagione di We Never Learn, l'autore del manga - Taishi Tsutsui - ha pubblicato un post su Twitter sollevando qualche spunto per il futuro dell'opera.

Di seguito potete dare un'occhiata alla traduzione del messaggio scritto dall'autore:

"Grazie per aver visto l'episodio conclusivo dell'anime di Bokuben. Sono davvero grato che così tante persone abbiano partecipato alla creazione di un anime tanto meraviglioso. Riguardo alla relazione tra il finale dell'anime e i futuri sviluppi del manga...Non ho commenti da fare (ride).

Spero che in futuro continuerete a divertirvi con il manga!"

A corredo del post di ringraziamento, il mangaka ha inserito un'illustrazione rappresentante le cinque protagoniste della serie.

Tsutsui ha pubblicato per la prima volta il manga nel Febbraio del 2017 sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump. Per quanto concerne l'anime, invece, la sua trasmissione è iniziata con la prima stagione lo scorso 6 di Aprile, succeduta dalla seconda che ha debuttato in Giappone il 5 Ottobre.

L'opera non rientra nel filone mainstream della rivista, pertanto molti di voi potrebbero non conoscerla. Vi lasciamo, quindi, una breve sinossi per darvi un po' di contesto:

"La storia del manga è incentrata su Yuiga, uno studente che punta a una borsa di studio perché proviene da una famiglia povera. La sua scuola gli dà una condizione: può avere una raccomandazione per una borsa di studio se fa da tutor ai suoi due bellissimi compagni di classe per aiutarli ad entrare nelle scuole di loro scelta. Ogata potrebbe essere un genio della scienza e Furuhashi un prodigio della letteratura - ma Ogata punta a una scuola di arti liberali e Furuhashi punta a una scuola di scienze. Ed entrambi sono all'oscuro al di fuori dei loro campi di competenza."

Le eroine di We Never Learn si preparano al finale nel prossimo OAV? L'anime si concluderà definitivamente oppure è imminente l'annuncio di una terza stagione?