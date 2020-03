L'autore di We Never Learn confonde i fan: il suo manga non avrà un solo finale

I manga romantici mettono spesso in scena triangoli amorosi dove un protagonista è corteggiato da più di una ragazza. I fan spesso si dividono tifando per una o l'altra e i fronti aumentano quante più ragazze sono inserite nell'opera. Taishi Tsutsui, autore di We Never Learn, ha però deciso di fare le cose a proprio modo.

Da qualche mese in We Never Learn era in prosecuzione un arco narrativo che all'apparenza era l'ultimo per il manga. Il protagonista Yuiga Nariyuki aveva infatti fatto i conti con i propri sentimenti e deciso la ragazza vincitrice. Tuttavia, nel numero 15 di Weekly Shonen Jump i lettori non devono aspettarsi la fine del manga. O meglio, uno dei finali.

Perché è stato infatti annunciato che We Never Learn avrà ben cinque finali differenti. Il capitolo 150 che conclude il primo finale ha infatti chiuso con la dicitura "Route 1/5" e l'annuncio che ci saranno quattro ulteriori percorsi, ognuno dedicato a un'altra delle quattro ragazze. I fan in questo modo possono scegliere da soli qual è il finale "vero" a seconda della fanciulla che più li ha colpiti.

Sempre nello stesso numero, però, Taishi Tsutsui ha fatto sapere che We Never Learn continuerà solo per un altro po' e che quindi la conclusione potrebbe comunque avverarsi definitivamente nell'arco del 2020. In calce potete osservare la pagina pubblicitaria che annuncia i prossimi quattro archi narrativi di We Never Learn. Cosa ne pensate di questa scelta sicuramente singolare del mangaka? Anche l'anime di We Never Learn sollevò alcune polemiche.