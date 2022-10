L'autore di Yu-Gi-Oh tentava di salvare alcune persone: le novità sulla morte di Takahashi

Yu-Gi-Oh ha perso recentemente il suo creatore. Luglio è stato infatti un mese fatale per Kazuki Takahashi, il mangaka che nel 1998 lanciò la serie su Weekly Shonen Jump, portandola avanti fino al 2004 e instaurando uno dei brand più famosi al mondo. Morto al largo di Okinawa, adesso sembrano chiarirsi le dinamiche del suo decesso.

Robert Bourgeau è un maggiore statunitense che opera per il 10 gruppo di supporto della stazione Torii a Yomitan e che ha rilasciato un'intervista al portale Stripes.com, aggiornando sulla situazione che ha portato alla morte dell'autore di Yu-Gi-Oh. Kazuki Takahashi è morto per annegamento, come recita l'autopsia svolta alcuni mesi fa, sarebbe stato coinvolto nel salvataggio di alcune persone.

Bourgeau è infatti un istruttore di sub che ha ricevuto una medaglia al valore per il suo atto di eroismo nella Grotta della Sirena, evento che rischiò di far annegare tre persone: una donna, una bambina di 11 anni e un militare americano di 39. Bourgeau si è lanciato in acqua salvando la bambina, nuotando contro la fortissima corrente e non preoccupandosi delle onde che stavano arrivando.

Durante il salvataggio, però, anche il mangaka Kazuki Takahashi si sarebbe gettato in acqua per aiutare l'operazione di soccorso, finendo però risucchiato dalla corrente. La testimonianza arriva dagli allievi di Bourgeau, purtroppo però Takahashi non è più stavo trovato se non due giorni dopo quell'evento.