Gli autori di Chainsaw Man e DanDaDan consigliano questo manga: non ve ne pentirete!

Tatsuki Fujimoto e Yukinobu Tatsu sono autori nuovi nel settore dell’animazione giapponese, ma che hanno già acquisito una grande fama nel panorama degli anime. Creatori rispettivamente di Cahinsaw Man e DanDaDan, questi due titoli hanno catturato l'immaginario dei fan con due storie sostanzialmente differenti, ma ugualmente coinvolgenti e attraenti.

Questi due autori non hanno in comune solo il talento e una grande community di fan, ma anche l'amore verso un nuovo titolo che, capitolo dopo capitolo, continua ad appassionare i lettori. Stiamo parlando di Tower Dungeon, un manga shonen serializzato dalla Kodansha.

Sin dal suo debutto, avvenuto lo scorso novembre con un primo capitolo di quasi 100 pagine, Tower Dungeon ha mantenuto un ritmo costante di pubblicazione, rilasciando un nuovo numero al mese. Nonostante sia ancora nelle fasi iniziali, il manga continua a catturare l'interesse del pubblico giapponese. Tuttavia, al di fuori del Paese del Sol Levante, ancora nessun editore ha annunciato piani per una traduzione internazionale di questo titolo.

La trama di Tower Dungeon saprà stupire i fan di titoli come Tower of God e Dungeon Meshi, riproponendo in chiave interessante i famosi dungeon, e ruota attorno al rapimento di una principessa, che deve essere portata in salvo. Il gruppo protagonista, composto dalle guardie reali, dovrà accedere alla misteriosa Torre del Drago, ma raggiungere la cima è tutt'altro che semplice.

A curare la storia e i disegni di quest'opera è Tsutomu Nihei, autore già ampiamente conosciuto per aver dato vita al manga di Blame!. Le parole di Fujimoto hanno aumentato ulteriormente le aspettative per questa serie, portando molti a dare una possibilità a questa nuova creazione nel vasto panorama del manga fantasy. Ne volete sapere di più? Vi lasciamo con la recensione di Blame.

