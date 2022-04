Gli autori di Deadman Wonderland tornano con un nuovo manga

La serie di Deadman Wonderland ha avuto un discreto successo in Occidente, un po' meno in Giappone dove l'adattamento anime non è riuscito a conquistare il pubblico nipponico tanto da garantire alla saga un sequel. Ad ogni modo, a breve gli autori del manga torneranno con un nuovo progetto.

Gli autori del manga omonimo di Deadman Wonderland, Jinsei Kataoka e Kazuma Kondou, sono pronti a tornare con un nuovo progetto. A svelarlo è la rivista Weekly Shonen Magazine che avrebbe pubblicato un'offerta di lavoro per trovare assistenti che aiutino l'iconico duo a portare avanti la loro prossima fatica. Ovviamente, ciò non vuol dire che il manga venga serializzato eventualmente sulla rivista in questione, ma resta attualmente l'ipotesi più credibile, così come non è stata fornita nemmeno una finestra d'uscita dello stesso.

Qualora non abbiate mai sentito parlare di Katoka e Kondou sensei, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Deadman Wonderland, l'opera che li ha resi celebri in tutto il mondo. La trama dell'anime, disponibile anche su Netflix, recita quanto segue: "Ingiustamente condannato per il massacro dei compagni di classe, un ragazzo subisce un sistema penitenziario da incubo, mentre cerca di provare la propria innocenza."

E voi, invece, siete interessati a questo manga dagli autori di Deadmand Wonderland? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.