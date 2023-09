Gli autori di Dragon Ball e JoJo raccomandano la lettura di questo classico leggendario

Molto prima di Demon Slayer e di My Hero Academia, prima ancora di ONE PIECE, Naruto e Bleach, a rappresentare il manga shonen era Ken il Guerriero, un'opera adulta e dai toni maturi che appassionava il pubblico degli anni '80 con la sua morale e i suoi valori. In occasione del 40° anniversario, due mangaka iconici rendono omaggio a Hokuto no Ken.

Ci sono pochi manga shonen famosi quanto Dragon Ball e Le Bizzarre Avventure di JoJo, ma uno di questi è Fist of the North Star/Hokuto no Ken, la cui serializzazione cominciava il 13 settembre del 1983, esattamente 40 anni or sono. Qui da noi conosciuto con il titolo di Ken il Guerriero, il manga di Buronson e Tetsuo Hara compie il suo 40° anniversario, una ricorrenza celebrata anche da Akira Toriyama e Hirohiko Araki.

Per i 40 anni di Ken il Guerriero è stato ufficialmente annunciato un anime remake, di cui però non si hanno ancora molti dettagli ufficiali. Questa fantastica iniziativa, che permetterà agli appassionati nati negli anni Duemila di conoscere un'opera che conta 100 milioni di copie in circolazione e che ha fatto la storia di questo medium, è stata accompagnata dagli auguri di due leggende. Gli autori di Dragon Ball e Le Bizzarre Avventure di JoJo hanno infatti raccomandato la lettura di Hokuto no Ken.

Dragon Ball e Le Bizzarre Avventure di JoJo sono due manga più "giovani" di Hokuto no Ken. La serie di Toriyama cominciò infatti nel 1984, mentre quella di Araki nel 1987. A differenza del manga del duo Buronson-Hara, però, entrambe le opere sono ancora in corso di serializzazione. Vi ricordiamo che il prossimo anno sarà Dragon Ball a festeggiare il suo quarantesimo anniversario e che le celebrazioni sono già cominciate con il Dragon Ball Super Gallery Project.