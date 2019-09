Gli autori di FMA e L'attacco dei Giganti celebrano l'anniversario di Hajime no Ippo

Ci sono alcuni manga immortali che, nonostante siano poco conosciuti e ignorati in occidente, in Giappone sono sempre in voga. Uno di questi è Hajime no Ippo, manga di George Morikawa serializzato su Weekly Shonen Magazine da tempo immemore, ora è arrivato a compiere un anniversario di assoluta importanza.

Pubblicato il 27 settembre 1989, Hajime no Ippo sta per compiere trent'anni. Un traguardo davvero importante per una delle serie più longeve del panorama fumettistico nipponico. Ovviamente, considerata la portata dell'opera di Morikawa e il numero di candeline sulla torta, alcuni dei mangaka più importanti non potevano esimersi da fargli un tributo.

In calce potete vedere un tweet di Mordred che ricapitola tre dei tributi finora arrivati per Hajime no Ippo. Il primo è di Negi Haruba, autore di The Quintessential Quintuplets. Il secondo, invece, è del famoso Hajime Isayama, autore di L'Attacco dei Giganti. Infine abbiamo la bozza a colori preparata da Hiromu Arakawa, scrittrice e disegnatrice di Fullmetal Alchemist e Silver Spoon.

Non saranno gli unici a dedicare un disegno al manga dell'autore con Ippo Makunouchi protagonista. Pochi mesi fa, intanto, l'autore ha dichiarato che Hajime no Ippo è a metà serie. Gli ultimi sviluppi hanno portato Ippo verso un nuovo sentiero, riuscirà a percorrerlo?