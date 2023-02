Gli autori di Hunter x Hunter e Sailor Moon insieme su Shonen Jump: la cover del 1999

Non succede di rado che i mangaka si sposino tra loro. Non ci sono tantissimi esempi, considerato che la maggior parte di loro decide di tenere la propria vita sentimentale segreta. C'è però una coppia, che risale agli anni '90, che è ben nota a tutto il pubblico e che una volta comparì anche insieme sulla copertina di Weekly Shonen Jump.

Tutti conoscono Bastard, il manga dell'oscuro dio distruttore che al momento sta godendo di un anime su Netflix. Ma non c'entra Kazushi Hagiwara in questo matrimonio, o almeno soltanto in maniera lontana, dato che fu a una cena a casa sua che si conobbero due dei mangaka più influenti degli anni '90: Yoshihiro Togashi e Naoko Takeuchi. Il primo aveva raggiungo con successo la notorietà grazie alla pubblicazione di Yu degli Spettri proprio su Weekly Shonen Jump, mentre la seconda era una diva grazie alla serializzazione di Sailor Moon su una rivista di casa Kodansha.

Qualche anno di fidanzamento tra i due e poi matrimonio. Quello che sarebbe stato il futuro autore di Hunter x Hunter, quasi mai immortalato, si fece fotografare insieme alla novella moglie e alcuni di quegli scatti arrivarono anche sulla rivista di manga più famosa al mondo. Weekly Shonen Jump pubblicò un numero intitolato Wedding Edition dove in copertina mise proprio una foto in bianco e nero di Togashi e Takeuchi freschi sposi, dando poi dettagli e dichiarazioni sulla situazione. In basso potete notare alcune immagini tratte da quel numero d'epoca, con tanto di caricatura dove le due mascotte degli autori sono in cuore, stesso trattamento riservato poi alla foto nuziale.

Una pratica non usuale ma che all'epoca era più richiesta, dato che più volte i mangaka sono finiti sulla copertina di Weekly Shonen Jump.