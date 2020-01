Gli autori di Jojo e Monster preparano dei disegni speciali per le Paralimpiadi 2020

Le Olimpiadi 2020 di Tokyo saranno un evento estremamente importante per il Giappone intero. Affianco a questo ci saranno naturalmente le Paralimpiadi, evento di rilevanza non minore. Già diversi autori in passato hanno partecipato alla produzione di disegni per pubblicizzare le Paralimpiadi 2020 e adesso si aggiungono gli autori di Monster e Jojo.

Naoki Urasawa, autore di manga famosissimi in tutto il mondo come 20th Century Boys, Monster, Pluto e Billy Bat, ha preparato un'illustrazione per Tokyo 2020 concentrandosi sul "disegnare in un modo che trascenda eventi, razze e genere. Ognuno ha il proprio turno. Adesso è arrivato il tuo". Nella tavola presente nel tweet in calce vediamo infatti un atleta che all'occhio di chi guarda può risultare sia uomo che donna, con tratti associabili a varie etnie e razze e che si appresta a fare il suo ingresso in una disciplina non ben specificata.

Il secondo poster ufficiale per Tokyo 2020 invece è stato preparato dall'autore di Le Bizzarre Avventure di Jojo, Hirohiko Araki. Il mangaka ha messo del suo per le Paralimpiadi che si terranno subito dopo le Olimpiadi e ha commentato l'immagine che potete vedere in calce in questo modo: "Ho disegnato l'immagine delle divinità dello sport mentre volano giù dal cielo con il motif dell'Ukiyo-e di Hokusai. Non riuscivo a decidere di che colore fare il monte Fuji, quindi l'ho fatto color miele".

Il poster preparato da Araki si intitola "Il cielo sopra la grande onda al largo della costa di Kanagawa" con i due corridori che ricordano vagamente personaggi di Jojo, con tanti dettagli tratti proprio dalla serie, che si fanno largo tra onde e nuvole per arrivare alla meta dorata. Questo disegno affianca quello di altri autori famosi come Takehiko Inoue su Paralympic Jump.