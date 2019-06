Gli autori del manga di Boruto: Naruto Next Generation rispondo al cambio di rivista

Vi avevamo già parlato diversi giorni fa dell'annuncio di Boruto che spostava la pubblicazione dei capitoli del manga dalla rivista di Weekly Shonen Jump a V-Jump, lo stesso dov'è attualmente serializzato l'adattamento cartaceo di Dragon Ball Super.

A tornare su questo passaggio di consegne, seppur non parlando direttamente delle cause, arrivano direttamente gli autori del manga, ovvero lo scrittore Ukyo Kodachi e il disegnatore Mikio Ikemoto. Infatti, come rivela il sempre all'erta Organic Dinosaur, i due creatori di Boruto avrebbero aggiunto al numero di Weekly Shonen Jump le loro reazioni a caldo sul cambio di rivista. Ikemoto avrebbe lasciato la famosa rivista settimanale con una frase di rito:

"Anche se questa sarà la mia ultima volta in questo magazine, continuerò a mettercela tutta! Vi prego di continuare a seguirci!"

Stesso discorso per Kodachi che con un pizzico di formalità aggiunge:

"Addio Weekly Shonen Jump! Mi raccomando, continuate a seguire "Boruto" da qui in poi!"

Nessun chiarimento, dunque, su i motivi dietro questo passaggio, eppure è lecito supporre che il trasferimento sia seguito di motivi di ben minore importanza, con la necessità di spostare un manga mensile a una rivista mensile, tale è V-Jump. Staremo a vedere se ciò dovesse portare qualche cambiamento, seppur siamo molto scettici a riguardo. In ogni caso, vi terremo aggiornati qualora affiorassero nuove novità.