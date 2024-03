Gli autori manga piangono Toriyama: da Bleach a Gintama, il saluto è commovente

Alle parole cariche d'emozioni degli autori di ONE PIECE e Naruto si aggiungono quelle scritte dagli artisti dietro Bleach e Gintama. Gli addii di Tite Kubo e Hideaki Sorachi sono commoventi , come anche quelli dei vari Tatsuya Endo, Kentaro Yabuki, Hiroyuki Asada, Riichiro Inagaki, Ryuhei Tamura, Masanori Morita e Yudetamago Takashi Shimada. Per ognuno di questi autori influenti, Akira Toriyama è stato importante , così come lo è stato per noi appassionati, che siamo cresciuti al fianco delle sue storie leggendarie.

Akira Toriyama è l'uomo simbolo del manga shonen , colui il quale con il suo Dragon Ball è riuscito a dare ispirazione ai mangaka e alle opere successive. Il successo degli odierni Jujutsu Kaisen o degli storici Big Three di Weekly Shonen Jump è riconducibile proprio al sensei. Toriyama è stato una leggenda del videogioco e più in generale di tutta la cultura pop, con le sue idee brillanti e la sua matita semplice, ma evocativa. Dimenticare ciò che ha fatto per il nostro mondo è impossibile e la sua scomparsa è una ferita ancora aperta.

BLEACH Creator, Tite Kubo reacts to Toriyama's passing.



"It would be strange to write a diary without mentioning this, so I'll just talk about something serious.



Personally, I don't feel any loneliness or pain. I'm not saying there aren't any at all, but there aren't as many as… pic.twitter.com/8S5NOlBY2h — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) March 9, 2024

GINTAMA Creator, Hideaki Sorachi shares a heartfelt message on the passing of Akira Toriyama.



"Dragon Ball, Dragon Quest, Chrono Trigger, the worlds in which I threw away my homework and devoted every spare moment before going to bed were all born from the pen of… pic.twitter.com/hwr2kD7Ms2 — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) March 10, 2024

Hiroyuki Asada's Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. https://t.co/KJfToQne72 pic.twitter.com/7hfY90T8Tx — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024

Tatsuya Endo's Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. https://t.co/HJZvrYteyQ pic.twitter.com/byaeojRZ8T — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024

Kentaro Yabuki's Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. https://t.co/nPmz8AIGxe pic.twitter.com/OMvLzyLX9U — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024

Riichiro Inagaki's Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. https://t.co/XfSQl1rfCf pic.twitter.com/hA5YJLqSWU — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024

Ryuhei Tamura's Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. https://t.co/3Taylw8X22 pic.twitter.com/9a9uGBYuJk — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024

Masanori Morita's Message at the passing of Akira Toriyama on March 1st, 2024. https://t.co/ATJj9qqP9L pic.twitter.com/ZN7UNnZUyc — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 8, 2024