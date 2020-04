Gli autori di ONE PIECE, Demon Slayer e altri manga insieme nello speciale di Shueisha

L'editore giapponese Shueisha ha annunciato poche ore fa l'uscita di un nuovo speciale di Weekly Shonen Jump, riservato ai soli abbonati alla versione digitale del settimanale. Il volume conterrà la bellezza di 19 one-shot scritti da Eiichiro Oda (ONE PIECE), Yuki Tabata (Black Clover), Koyoharu Gotouge (Demon Slayer) e altri importanti mangaka.

Qui sotto potete leggere i titoli di tutti i capitoli inclusi nello speciale.

"Monsters" di Eiichiro Oda

"Kiben Gakuha, Yotsutani-sensei no Kaidan" di Haruichi Furudate

"Boku no Hero" di Kohei Horikoshi

"Black Clover" (versione one-shot) di Yuki Tabata

"High Spec Lovers" di Tadahiro Miura

"Monjushiro Kyodai" di Koyoharu Gotouge

"Poppy no Onegai" di Kaiu Shirai e Posuka Demizu

"Re Play Ball" di Taishi Tsutsui

Dr. Stone reboot: Byakuya (capitolo 1) di Riichiro Inagaki e Boichi

"Asagaya Geijutsu Koko Eizoka e Yokoso" di Tatsuya Matsuki e Shiro Usazaki

"Nikai Bongara Barabarujura" di Gege Akutami

"Sasaki-kun ga Judan o Tometa" di Tatsuki Fujimoto

"Hajikami Bakuro" di Tsurun Hatomune

"Genjui Totek" di Hitsuji Gondaira

"Matoritowaku" di Atsushi Nakamura

"Hakaishin Shivazaki-kun" di Hajime Kōmoto

"Majo no Moribito" (versione one-shot) di Asahi Sakano

"Undead Unluck" (versione one-shot) di Yoshifumi Tozuka

"Baito Leader Tetsuzawa ~Futo no Nanoka~ di Tomohiro Hasegawa

Come potete vedere tra gli autori spiccano la brillante Koyoharu Gotouge, ancora fresca dell'immenso successo del suo Demon Slayer, il mangaka di My Hero Academia Kohei Horikoshi, l'autore di The Promised Neverland Kaiu Shirai, il brillante Eiichiro Oda e molti altri.

Come potete vedere tra gli autori spiccano la brillante Koyoharu Gotouge, ancora fresca dell'immenso successo del suo Demon Slayer, il mangaka di My Hero Academia Kohei Horikoshi, l'autore di The Promised Neverland Kaiu Shirai, il brillante Eiichiro Oda e molti altri.