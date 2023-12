Gli autori di ONE PIECE e My Hero Academia rivelano i loro gusti musicali: che ne dite?

I mangaka Eiichiro Oda e Kohei Horikoshi sono sempre molto impegnati con i loro capolavori, rispettivamente One Piece e My Hero Academia. Tuttavia, il lavoro non toglie loro il tempo per scambiare qualche chiacchiera con i fan. Su X, il vecchio Twitter, entrambi gli autori hanno condiviso con i propri seguaci i loro gusti musicali.

Più precisamente, Oda e Horikoshi hanno svelato quali sono state le band e gli artisti che hanno ascoltato di più nell'arco del 2023. Kohei Horikoshi, solito nel condividere i suoi pensieri sui suoi account social e su Weekly Shonen Jump, ha recentemente rivelato i tre gruppi musicali che ha maggiormente apprezzato nel 2023. L'autore è sempre stato un grande appassionato del rock, tanto che quest'estate My Hero Academia ha persino indetto un concerto rock nel cuore del Giappone. La classifica conferma la sua passione per questo genere:

Oh No Darkness!! - indie rock Kurayamisaka - indie rock, j-rock Heilung - folk

Per quanto riguarda Eiichiro Oda, invece, i gusti sono leggermente differenti. Osservando la sua classifica, anch'essa compresa delle tre band più ascoltate del 2023, notiamo che l'autore di One Piece preferisce il genere pop, senza tuttavia rifiutare l'indie rock:

Otoda Masanori - j-pop Black Gryph0n & Baasik - pop Walk Off The Earth & Luminati Suns - rock alternativo, folk pop

Pensate di conoscere proprio tutto sul mangaka di One Piece? Vi lasciamo con 10 curiosità che molto probabilmente non conoscerete su Eiichiro Oda e che non vanno assolutamente perse!