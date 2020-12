Gli autori di The Promised Neverland non si fermano: secondo special in arrivo su Jump

La storia di Kaiu Shirai e Demizu Posuka si è conclusa su Weekly Shonen Jump da diversi mesi. Eppure The Promised Neverland continua a essere prodotto, con la sua storia che si amplia grazie a vari capitoli speciali. Il mese scorso è stato il turno di un capitolo speciale su Ray, il ragazzo più misterioso del gruppo.

In attesa della mostra su The Promised Neverland che si terrà a dicembre, il manga si amplierà questa settimana con un oneshot su Krone. Ma Weekly Shonen Jump ha fatto sapere che non è tutto, dato che la prossima settimana The Promised Neverland tornerà.

Dopo il capitolo su Krone sarà infatti il turno di Isabella. La madre dei bambini sarà la protagonista del secondo oneshot su The Promised Neverland che arriverà su Weekly Shonen Jump il 14 dicembre 2020. Dall'anteprima non si riesce a capire di quante pagine sarà composto questo capitolo speciale né se riceverà altre pagine a colori.

Se venisse trattato come il oneshot di questa settimana, potrebbe essere una storia complessivamente composta da 32 pagine di cui una a colori. Per ora, non ci sono neanche informazioni su una possibile pubblicazione su MangaPlus in inglese e spagnolo, che sarà confermata solo domenica sera.