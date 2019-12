L'autrice di Demon Slayer parla al Jump Festa: 'Successo inaspettato, grazie' E sul film..

Sono passati quasi due mesi dall'ultimo annuncio riguardante il film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il capolavoro di Studio Ufotable tratto dal manga di Koyoharu Gotouge. Oggi però, durante il Jump Festa 2020, la mamma di Demon Slayer ha deciso di fare un passo in avanti e rivelare qualche novità sulla produzione della pellicola.

Come potete vedere in calce, la scrittrice ha innanzitutto ringraziato i fan con il seguente messaggio: "Grazie a tutti voi per essere venuti al Jump Festa! Sono molto grata per il supporto ricevuto e per l'enorme crescita in popolarità ricevuta dai miei lavori, oltre che ovviamente per la straordinaria accoglienza che avete riservato alla serie animata Kimetsu no Yaiba". Successivamente, Gotouge ha parlato della produzione del lungometraggio, rivelando: "Stiamo lavorando molto sul film e sono felice di poter dire che ci troviamo a metà dello sviluppo. Vi assicuro che il prodotto completo sarà all'altezza delle aspettative! Non perdetevelo!".

Vi ricordiamo che la pellicola, in uscita nel 2020, coprirà la saga del Treno Fantasma, concentrando la narrazione attorno alla squadra di Tanjiro Kamado e al Pilastro del Fuoco Kyojuro Rengoku. Nel manga l'arco narrativo ominimo è raccontato dai capitoli dal 53 al 66.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere quest'opera? Fatecelo sapere con un commento e in attesa di ulteriori dettagli, non perdete l'occasione per leggere la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.