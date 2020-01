L'autrice di Domestic Girlfriend celebra il successo con un sensuale artwork di Rui e Hina

La serie anime di Domestic Girlfriend è da poco sbarcata su Crunchyroll e ovviamente, i fan dell'opera di Kei Sasuga sono aumentati in maniera smisurata. Il manga del resto non è mai stato popolare come negli ultimi sei mesi e per festeggiare, la talentuosa autrice ha deciso di premiare i supporter di Rui e Hina con un po' di sano fan service.

Come potete vedere in calce, l'immagine ritrae le due sorellastre di Natsuo in lingerie, ancora una volta in competizione l'un l'altra. Il disegno in realtà è l'ennesimo di una lunghissima lista, visto che la mangaka realizza spesso illustrazioni del genere per festeggiare i grandi traguardi raggiunti dalla sua opera. Il manga del resto vantava circa 3 milioni di copie in circolazione nel novembre del 2018, dopo circa quattro anni di serializzazione, ed è riuscita a superare i 5 milioni nell'agosto 2019, subito dopo la trasmissione della serie anime.

Domestic Girlfriend conta attualmente più di 250 capitoli disponibili. La storia e la caratterizzazione dei personaggi, specie quella del protagonista Natsuo e delle due sorelle, hanno completamente rapito gli appassionati di rom-com di tutto il mondo. Tra le altre cose il manga è diventato famoso per via delle sue scene ecchi, a volte un po' troppo spinte ma sempre ben contestualizzate dalla mangaka.

E voi cosa ne pensate? Quale delle due sorelle vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui vi fosse scappata poi non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'Opening di Domestic Girlfriend, ritenuta da molti come la migliore del 2019 ed attualmente in corsa agli Anime Awards 2020.