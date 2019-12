L'autrice di Full Metal Alchemist è al lavoro su una nuova opera?

In una ipotetica classifica dedicata ai migliori shonen, ai primi posti ci sarebbe sicuramente un certo Full Metal Alchemist, opera di Hiromu Arakawa che racconta l'ostico viaggio dei fratelli Elric alla ricerca della leggendaria pietra filosofale - un cimelio in grado di rimediare ad un fatale errore compiuto in passato dai due ragazzi.

Un'opera intimista, pregna di simbolismi e rimandi a culture di ogni tipo, il cui punto forte si identifica in un intreccio narrativo ottimamente strutturato che predilige lo sviluppo della psicologia dei personaggi alle solite convenzioni dello shonen, fatte di continui scontri volti ad appagare istantaneamente il lettore, abbandonando molto spesso le atmosfere del genere di riferimento per sfociare in un vero e proprio seinen.

L'autrice della storia, secondo quanto riporta Anime News Network, dopo la conclusione del suo attuale manga - Silver Spoon - starebbe lavorando ad un nuovo manga del quale al momento non è disponibile alcuna informazione.

La 52esima edizione di Weekly Shonen Sunday, infatti, avrebbe annunciato ai fan di attendere una nuova storia dell'autrice Hiromu Arakawa. Nello stesso numero, inoltre, è stato pubblicato l'ultimo capitolo di Silver Spoon, annunciando l'uscita dell'ultimo volume della serie, il 15, per il 18 Febbraio.

Nonostante l'attendibilità della fonte aspettiamo ulteriori aggiornamenti sulla questione, sperando che l'autrice ritorni con un racconto ambizioso e appassionante come quello dei fratelli Elric. Voi che cosa vi aspettate? Ditecelo con un commento qui sotto.

Avevamo già affrontato in un precedente articolo, l'argomento legato al futuro dell'autrice di Full Metal Alchemist. A proposito dell'opera, recentemente è stata avviata una partnership per la realizzazione di un bar a tema.