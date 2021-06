Rumiko Takahashi, autrice di Inuyasha e Ranma, ora è su Twitter: il suo account ufficiale

Una delle autrici più famose e iconiche della storia dei manga, Rumiko Takahashi, ha inaugurato il suo nuovo account Twitter con uno splendido artwork di Lamù, una delle sue opere più celebri e famose assieme a Inuyasha e Ranma 1/2.

Recentemente, la luce dei riflettori è stata puntata nuovamente su Inuyasha grazie al sequel Yashahime: Princess Half-Demon, arrivato su Crunchyroll come parte del palinsesto invernale 2021. Ma prima di Inuyasha, e ancor prima di Ranma 1/2, Takahashi era già celebre per Lamù, che negli anni Ottanta ha fatto innamorare milioni di adolescenti italiani.

Rumiko Takhashi è stata una delle mangaka più popolari per interi decenni, riuscendo a sfornare capolavori uno dopo l'altro. Tutt'oggi, pur non occupandosi direttamente di Yashahime, di cui è stata annunciata una seconda stagione, è al lavoro sulla sua ultima opera, Mao, in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump.



Adattandosi a questa nuova era tecnologica, l'autrice giapponese ha inaugurato il suo profilo Twitter pubblicando un artwork dedicato all'opera che l'ha lanciata verso una carriera di successi, Lamù. La splendida illustrazione, su cui è incisa la sua firma, è stata accompagnata da un breve testo che le dà il benvenuto nel mondo dei social media.

