L'autrice Jun Mayuzuki di Come dopo la Pioggia torna con un nuovo manga seinen

La rivista Weekly Young Jump, che ha ospitato in passato opere del calibro di Tokyo Ghoul e che al momento è tra i magazine seinen più seguiti in Giappone, sta per vedere l'arrivo di un'autrice famosa tra le sue fila. Jun Mayuzuki tornerà a lavorare su un manga seinen dopo la conclusione della sua opera precedente Come dopo la Pioggia.

Con lo spostamento su Tonari no Young Jump di Tiempo e Douji Gunkan, sulla rivista seinen di Shueisha si sono liberate due posizioni. La prima andrà a Kubo-san ha Boku wo Yurusanai, serie che inizierà nel numero 47 programmato per il 24 ottobre e la cui autrice è Nene Yukimori; la seconda invece sarà Kyuryu Generique Romance, manga della stessa autrice di Come dopo la Pioggia. Quest'ultima arriverà nel #49 di Weekly Young Jump previsto per il 7 novembre.

Non sono stati divulgati ancora dettagli sulla trama, mentre sono spuntate le prime immagini di anteprima in rete e che potete osservare in calce. Kubo-san ha Boku wo Yurusanai è ritratto in alto a destra e vedrà sia il primo che il secondo capitolo pubblicati contemporaneamente. Per la Mayuzuki, la cui protagonista è la fumatrice in basso a sinistra, potrebbe trattarsi di un nuovo manga romantico.

Come dopo la Pioggia è stato pubblicato in Giappone su Gekkan! Spirits di Shogakukan tra il 27 giugno 2014 e il 19 marzo 2018. La serie ha ricevuto un anime pubblicato su Amazon Prime Video mentre il manga è stato portato in Italia da Star Comics.