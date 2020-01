L'autrice di Maquia e Ano Hana torna al cinema il 5 giugno, tutte le novità sul nuovo film

Se siete appassionati di commedie romantiche strappalacrime non potete davvero perdervi Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu (Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat), il nuovo film anime scritto dalla talentuosa Mari Okada. Oltre al trailer visibile in cima, sono state recentemente condivise tutte le informazioni su cast, staff e trama.

Innanzitutto, la sinossi pubblicata dal sito ufficiale del lungometraggio recita quanto segue: "L'eccentrica studentessa delle scuole superiori Miyo Sasaki, detta Muge, vive a Tokoname nella prefettura di Aichi. Durante il suo percorso scolastico si innamora del compagno di classe Kento Hinode, che non ricambia però i suoi sentimenti. Dopo aver trovato una maschera che la trasforma in un gatto però, Muge riesce finalmente a stare vicino al suo amato, rinunciando lentamente alla sua umanità pur di spendere del tempo con lui".

La pellicola segnerà l'attesissimo ritorno al cinema dei ragazzi di Studio Colorido (Penguin Highway, Typhoon Noruda) diretti per l'occasione dai registi Junichi Sato (Sailor Moon, Aria the Animation, Princess Tutu) e Tomotaka Shibayama (Blue Exorcist, Le Chevalier D'Eon). Come anticipato in precedenza, la scrittura del film è stata affidata a Mari Okada (Maquia - When the Promised Flower Blooms, Ano Hana, Her Blue Sky).

Grandi notizie anche per quanto riguarda il cast, visto che i ruoli dei protagonisti Miyo Sasaki e Kento Hinode saranno rispettivamente affidati a Mirai Shida (Melissa Shield in My Hero Academia, Arietty in Il mondo segreto sotto il pavimento) e al fenomenale Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Ken Kaneki in Tokyo Ghoul, Kosei Arima in Bugie d'aprile). La pellicola debutterà in Giappone il 5 giugno 2020.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste intrattenervi fino all'uscita del film invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo episodio di Pokémon: Twilight Wings, il nuovo anime di Studio Colorido, e alla nostra recensione del capolavoro di Mari Okada Ano Hana.