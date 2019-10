L'autrice di Ranma 1/2, Rumiko Takahashi, prepara un poster per l'Angoulême 2019

Il festival international de la bande dessinée d'Angoulême è una delle manifestazioni europee dedicate al fumetto più importanti. La premiazione si tiene nella città francese di Angouleme ogni anno e nel mese di gennaio vedremo chi si meriterà il Grand Prix di quest'anno. Intanto però la fiera ha deciso di portare l'autrice di Ranma 1/2.

Rumiko Takahashi è senza dubbio una delle mangaka più note e influenti, con la sua fama estesasi a tutto il mondo grazie a opere immortali come Ranma 1/2, Lamù, Rinne, Maison Ikkoku e Inuyasha. L'autrice ha compiuto 62 anni lo scorso 10 ottobre, proseguendo nonostante l'età questa carriera ricca di successi. Proprio per questo la fiera di Angoulême ha deciso di dare all'autrice la possibilità di firmare l'edizione.

Il 47° poster della fiera internazionale sul fumetto è stato rivelato negli scorsi giorni e vediamo tanti personaggi importanti del mondo dei manga classici come la Principessa Zaffiro e Hyakkimaru di Dororo disegnati con lo stile della Takahashi. In calce potete vedere l'immagine proveniente dall'account Twitter del Festival d'Angoulême. Un bel modo per Rumiko Takahashi di festeggiare il suo compleanno, nonostante i suoi personaggi non siano i protagonisti di questo disegno.

L'autrice di Ranma 1/2 ha ricevuto un sito dedicato a tutte le sue opere, da Lamù alla più recente Rinne, ricco di sondaggi di ogni genere su manga e anime tratti da questi infiniti mondi.