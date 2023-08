L'avanzata de L'Attacco dei Giganti in live action: Eren scheletrico in un video da urlo

L'Attacco dei Giganti è un manga molto particolare che ha definito un'epoca. Nel corso degli anni, è diventato un anime grazie agli sforzi di WIT Studio prima e di Studio MAPPA poi, che si sta occupando del gran finale, in arrivo a ottobre. Ma come sarebbe se tutto fosse realizzato in live action?

Il fan Jams, che aveva già proposto sui suoi social un video di ONE PIECE live action con Rufy VS Kaido, non si è dedicato esclusivamente al manga di Eiichiro Oda, ma anche all'opera di Hajime Isayama. Il terrificante L'Attacco dei Giganti diventa un live action in questo video realizzato da una IA che rende tutto ancora più vero e terribile.

La scena è una di quelle finali della quarta stagione di Attack on Titan. Dopo aver messo le mani sul potere del gigante progenitore e aver avuto l'avallo di Ymir, liberandola dal mondo alternativo dei sentieri, Eren si è trasformato in una creatura gigantesca, scheletrica e mostruosa, un gigante mai visto, che ha iniziato una lunga marcia insieme a un numero indefinito di giganti colossali. E così arriva sulle coste di Marley, ed è qui che inizia la scena del video. Eren scheletrico diventa vivo e terribile, incutendo timore insieme agli altri camminatori di questa opera di genocidio. Le sigle de L'Attacco dei Giganti in sottofondo, potenti e sonore, danno ancora di più l'idea di terrore che incute il protagonista nei suoi nemici.

Intanto, dopo quella scena, l'anime è proseguito con il primo di due episodi. L'Attacco dei Giganti final part parte 1 è ancora più cruento e mostra l'esito della lunga marcia di Eren Jaeger e dei suoi giganti colossali.