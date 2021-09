Avatar: il CEO di Nickelodeon sui prossimi film, saranno realizzati in CG

Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko sono tornati all'opera nella realizzazione di nuovo materiale per l'Avatarverse, e mentre continuano a lavorare ai numerosi nuovi progetti, il CEO di Nickelodeon, Brian Robbins, ha discusso del futuro del franchise, soffermandosi in particolare sulle novità che ci saranno dal punto di vista stilistico.

Dopo le importanti dichiarazioni dei due autori originali riguardo le intenzioni che hanno per espandere l'incredibile, e molto seguito, universo di Avatar, in una recente intervista con ViacomCBS Robbins ha rivelato alcuni dettagli importanti sulla realizzazione delle prossime pellicole. Inaspettatamente il CEO ha confermato che i film, che segneranno a tutti gli effetti il ritorno del franchise, saranno realizzati interamente in CG.

Orgoglioso e felice di aver riportato Konietzko e DiMartino a lavorare per Nickelodeon, Robbins ha asserito: "Abbiamo firmato un accordo con i creatori originali. Hanno dato il via agli Avatar Studios, e si stanno rapidamente muovendo verso la produzione di una serie di film in CG e anche su una nuova serie." Una decisione che potrebbe cambiare drasticamente lo stile a cui molti degli appassionati si erano affezionati. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la scelta di trasporre il mondo dei Dominatori in CG? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

