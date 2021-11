Avatar: i Dominatori entrano nell'universo dello Studio Ghibli in queste fanart

L'universo narrativo di Avatar: La Leggenda di Aang, creato da DiMartino e Konietzko, ha di fronte a sé anni di contenuti, come promesso dagli stessi autori e aspettando il ritorno dei Dominatori sul piccolo schermo, un appassionato ha deciso di rappresentare questo mondo con lo straordinario stile dello Studio Ghibli.

Spesso nelle community di manga e anime si notano lavori del tutto originali che avvicinano gruppi di personaggi a questo o l'altro universo, e la caratterizzazione unica dello studio d'animazione guidato da Hayao Miyazaki è stata più volte presa come modello, basti pensare a Goku e Vegeta di Dragon Ball disegnati con quello stile.

Allo stesso modo l'artista @theminchodan ha estrapolato alcuni frame della serie animata di Avatar, sostituendo i design originali dei personaggi con la sua interpretazione rispettosa dello stile dello Studio Ghibli. Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, oltre ad Aang, rappresentato ancora più giovane se possibile, si trovano personaggi quali Katara, Zuko, Toph, Azula e la Principessa Yue. Cosa ne pensate di questo interessante crossover? Fatecelo sapere come di consueto nello spazio riservato ai commenti.

