Avatar La leggenda di Aang: Azula prende vita in un perfetto cosplay

Il franchise di Avatar: La Leggenda di Aang ha rappresentato un incredibile successo, diventando al tempo una delle serie più seguite su Nickelodeon. Uno dei momenti più sorprendenti si ritrova nell'episodio "La Spiaggia" che una fan ha voluto ricordare con un cosplay del personaggi di Azula, come l'abbiamo vista sull'isola Ember.

Gli elementi che rendono il quinto episodio della terza, nonché ultima, stagione di Avatar: La Leggenda di Aang, sono numerosi: l'ambientazione e l'atmosfera sono molto particolari, ma è stata una particolare attenzione al passato dei personaggi di Azula, Ty Lee, Mai e Zuko, a rendere memorabile tale puntata.

Un improvviso focus sulla principessa Azula, ha mostrato agli spettatori un lato incredibilmente umano di uno dei principali antagonisti della serie, che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, almeno non nella serie regolare. Per rendere omaggio a questo specifico episodio, l'utente @ariacele ha condiviso su Instagram il post che trovate in fondo alla pagina, proponendo la sua personale interpretazione dell'outfit indossato da Azula sull'isola Ember.

Azula è anche uno dei personaggi che i fan di vecchia data sperano di rivedere nel progetto live action dedicato ad Avatar: La Leggenda di Aang, di cui si occuperà la famosa piattaforma di streaming Netflix, e ricordiamo che di recente i Dominatori sono diventati dei capipalestra Pokémon grazie ad un simpatico crossover.