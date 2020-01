Avatar-La leggenda di Aang: uno splendido cosplay tratta dalla serie animata

La serie animata di Avatar- La leggenda di Aang si è conclusa qualche anno fa, godendo anche di una versione doppiata in italiano. Diamo uno sguardo a questo cosplay di Aang che ci mostra una versione adulta del protagonista della serie.

Il cosplayer elfficosplay ci mostra un Aang adulto in una caratteristica posa meditativa che ci riporta alla mente le atmosfere mistiche ed orientaleggianti che godeva anche la serie. Creata da Michael DiMartino e Bryan Konietzko nel 2005 per Nickelodeon, emittente statunitense che si occupa di serie animate per bambini e ragazzi, la serie riusciva con successo a fondere l'animazione a stelle e strisce con l'animazione giapponese, creando un giusto mix. Le scene d'azione di Avatar- La leggenda di Aaang godevano di una grande fluidità, che era raro trovare nei prodotti di animazione seriali in America a quei tempi. I combattimenti inscenati non avevano nulla da invidiare ad un'anime di quegli anni, anzi. La serie non godeva solo di combattimenti mozzafiato e belle animazioni, ma anche di una caratterizzazione dei personaggi molto sfaccettata che garantiva al prodotto un'ottima qualità. La serie narra del viaggio di formazione del giovane Aang, l'ultimo dominatore dell'aria, in un mondo basato sull'immaginario dell'antica Cina fatto di arti marziali, leggende e misticismo.

Netflix sta girando un live action di Avatar- La leggenda di Aang che non vediamo l'ora di vedere realizzato, sperando ovviamente che sia all'altezza dell'opera originale. Nel caso in cui foste interessati a saperne di più, ecco la nostra recensione di Avatar- La leggenda di Aang.