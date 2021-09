Avatar La Leggenda di Aang: Azula domina le fiamme nel cosplay di Kagonineko

L'universo nato con Avatar: La Leggenda di Aang sta per tornare con numerosi progetti che i due autori originali DiMartino e Konietzko dirigeranno tramite gli Avatar Studios di Nickelodeon. Tra nuove serie e film d'animazione promessi per i prossimi anni, una delle novità più attese è il film live action di Netflix.

Dopo la presentazione dei quattro attori che andranno ad interpretare Aang, Katara, Sokka e Zuko, la produzione di Avatar: L'ultimo Dominatore dell'Aria sembra essere ancora alla ricerca di una talentuosa artista capace di vestire i panni della terribile e potente Azula, sorella di Zuko. In attesa quindi che la grande N annunci novità a riguardo, un'appassionata della serie ha deciso di mostrare tutto il potere della principessa della Nazione del Fuoco realizzando il cosplay visibile nelle immagini in calce.

Rispettando il design originale la fan kagonineko è riuscita a carpire l'essenza maligna ed estremamente potente di Azula, capace di dominare le fiamme, che sotto il suo controllo assumono il caratteristico colore blu, che di generare l'elettricità. Capacità che l'hanno resa uno dei nemici più pericolosi affrontati dal gruppo di Aang.

Nonostante i risvolti finali durante la serie animata, durante i quali è stata imprigionata per i crimini commessi in quanto alleata della Nazione del Fuoco, gli sviluppi narrativi introdotti nei fumetti pubblicati dalla Dark Horse Comics e diverse questioni irrisolte, potrebbero creare occasioni perfette per un suo ritorno nel futuro del franchise.

Vi ricordiamo infine che il CEO di Nickelodeon ha affermato che i prossimi film dell'Avatarverse saranno realizzati in CG.