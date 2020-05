Avatar: The Last Airbender, questo cosplay di Katara è un grande successo tra i fan

Mentre si parla ancora dei fumetti dedicati al sequel di Avatar: The Last Airbender, i fan dello show hanno continuato a produrre fan art e cosplay dedicati ai personaggi della serie, a testimonianza del grande successo ottenuto dalla serie.

In calce alla notizia potete vedere uno dei più famosi, creato dalla cosplayer Uniquesora, che ha voluto condividere su Instagram una foto che la ritrae nei panni di Katara, vestita come un abitante della Nazione del Fuoco. Lo scatto ha riscosso un successo inaspettato tra i fan della serie, ricevendo oltre 62 mila Mi Piace e quasi 700 commenti, in cui gli appassionati si complimentano con la cosplayer per la grande somiglianza con il personaggio dei cartoni animati nati dalla mente di Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko e prodotti da Nickelodeon.

Ricordiamo che le tre stagioni che compongono la serie sono presenti nel catalogo di Netflix, mentre non è ancora presente la serie sequel del 2014 intitolata Avatar: La Leggenda di Korra, assente dai servizi streaming italiani.

Nel frattempo è stata annunciata una nuova opera di Avatar: The Last Airbender, un volume che contiene i vari racconti e fumetti ambientati diversi anni dopo la fine delle avventure di Aang e degli altri personaggi della serie.