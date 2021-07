Avatar The Last Airbender: i creatori parlano di ambiziosi progetti per il futuro

Il seguito ottenuto con le serie Avatar The Last Airbender e The Legend of Korra ha dato la possibilità a Michale Dante DiMartino e Bryan Konietzko di fondare, nel febbraio del 2021, il loro studio di animazione. Obiettivo centrale delle produzioni sarà creare storie, sia come serie che come film, ambientate nello stesso universo di Avatar,

Il primo grande progetto annunciato è proprio una pellicola, che darà effettivamente il via all'espansione del cosiddetto Avatarverse, di cui DiMartino e Konietzko hanno discusso in un episodio del podcast Avatar: Braving the Elements. "Ci vorrà del tempo prima che i nuovi progetti circolino" così ha commentato lo stesso DiMartino, garantendo inoltre che l'inizio non sarà lento, in quanto verrà pubblicata, a distanza di poco tempo, una grande quantità di materiale.

Konietzko ha invece confermato che le storie pubblicate riguarderanno la storia, sia passata, presente e futura, del grande e intricato mondo di Avatar, e che ogni progetto sarà caratterizzato da elementi unici, aspetto che servirà a mostrare altre sfumature di quell'universo. Avendo anche un grande supporto da parte dei fan, di Nickelodeon e dei produttori, durante il podcast DiMartino ha causato un'esplosione di entusiasmo nella community dicendo:"Se riusciremo a realizzare tutto questo, avrete maeriale di cui parlare per i prossimi 20 anni".

Sembra quindi quasi del tutto ufficiale la nascita del vasto progetto dell'Avatarverse, che dai dettagli emersi finora potrebbe avvicinarsi a quanto fatto per il franchise di Star Wars, o anche all'immenso Marvel Cinematic Universe.

