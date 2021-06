Avatar The Last Airbender: Katara immortalata nell'illustrazione dell'artista Meder Taab

Gli appassionati della serie Avatar: The Last Airbender sono stati sorpresi dall'annuncio di un definitivo ritorno nel mondo di Aang e Korra, grazie alla produzione di un nuovo progetto animato a cura di Paramount, e incentrato sul personaggio di Katara, dominatrice dell'Acqua, personaggio molto importante durante il viaggio del protagonista.

Katara si è dimostrata da subito una promettente dominatrice, e nel corso del tempo è divenuta una delle migliori dell'intero universo narrativo creato da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, riuscendo a padroneggiare diverse tecniche, e ad accedere al pericoloso Dominio del Sangue. Tutti elementi estremamente interessanti che potremmo quasi sicuramente rivedere nel nuovo progetto animato di Paramount.

Uno degli artisti di Avatar: The Last Airbender, Meder Taab, ha voluto omaggiare il personaggio di Katara, realizzando la magnifica, e realistica, illustrazione che potete vedere nei due post riportati in calce alla notizia. Partendo da un frame della trasposizione animata, Taab ha disegnato una Katara adulta, riassumendo in un breve video tutti i passaggi principali per la colorazione, i riflessi, le ombreggiature, e la realizzazione dello sfondo, prima di mostrare una breve animazione del fantastico disegno in questione.

Ricordiamo che Suki ha ottenuto uno splendido cosplay, e vi lasciamo ad un simpatico crossover tra Avatar e Pokémon.