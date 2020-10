Avatar The Last Airbender: Katara mostra le sue vere abilità nell'ultimo volume

Nonostante la serie Avatar: The Last Airbender si sia conclusa da diversi anni, le avventure di Aang e del team Avatar continuano grazie alle storie a fumetti pubblicate da Dark Horse Comics, e nell'ultimo volume, Katara e l'Argento dei Pirati, la giovane dominatrice dell'acqua ha mostrato ancora una volta di essere una grande combattente.

A differenza dei volumi precedenti, il racconto presente in questo ha luogo durante gli eventi della seconda stagione, ovvero Libro Secondo: Terra. La storia comincia con i protagonisti, ai quali si è da poco unita Toph, che sorvolano i cieli del Regno della Terra. Katara consiglia ai suoi compagni di rilassarsi, mentre Toph invita gli altri a rimanere concentrati, dato che la Nazione del Fuoco è sulle loro tracce. Dopo una breve discussione, i compagni sembrano dare ragione alla nuova arrivata, sottolineando quanto Katara sembri timorosa e impaurita.

Katara avrà però l'occasione perfetta per mostrare all'intera squadra la sua vera forza con un incontro a dir poco intenso. Poco dopo il confronto con Toph infatti, alcuni uomini della Nazione del Fuoco scorgono Appa oltre le nuvole, e lo colpiscono con delle catapulte. Appa non riesce a proseguire e sbanda, e Katara cade in acqua, separata dai suoi amici.

La giovane ragazza si trova in un territorio controllato dalla Nazione del Fuoco, e non appena viene avvistata utilizza le sue abilità del dominio dell'acqua per stenderli. Successivamente riesce a raggirare alcune guardie, per ritrovarsi poi di fronte ad una ciurma di pirati, che hanno bisogno di una dominatrice dell'acqua per affrontare la corrente e uscire da quel luogo, e offrono un passaggio sicuro a Katara in cambio di tale servizio.

La fuga però viene interrotta dalla Nazione del Fuoco, contro la quale interviene Katara, che invece di rimanere nascosta e al sicuro come pattuito, usa i suoi poteri per sbaragliare gli avversari. Ma non si ferma qui, quando la nave dei pirati sembra cedere, attira verso di loro, manipolando l'acqua del fiume, una delle navi dei nemici, consentendo a Jiang e alla sua ciurma di proseguire il loro viaggio.

Seguendo la scia di distruzione lasciata dalla compagna Aang e gli altri si riuniscono con Katara, che per queste azioni può essere sicuramente considerata come una delle migliori dominatrici dell'acqua dell'intera serie.