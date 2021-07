Avatar The Last Airbender: Korra domina l'acqua nel perfetto cosplay di Sanet

Nonostante si sia ormai conclusa da anni la serie Avatar: La Leggenda di Aang continua a mantenere la sua influenza sul mondo dell'animazione, grazie al singolare universo dove agiscono fazioni e personaggi ben caratterizzati, che ha trovato ulteriore successo nel sequel La Leggenda di Korra, la quale è stata omaggiata con uno spettacolare cosplay.

I due autori originali della serie, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko hanno parlato di ambiziosi e numerosi progetti per ampliare il già vasto Avatarverse, promettendo una grande quantità di materiale, che farà discutere la community per almeno altri venti anni. Uno dei motivi per cui il sequel ufficiale è stato particolarmente apprezzato dai fan è la protagonista.

Korra, nuova incarnazione dell'Avatar, è una giovane ragazza proveniente dalla Tribù dell'Acqua del Sud, molto agile nei combattimenti e profondamente diversa dal protagonista della prima serie. Sebbene sia a tutti gli effetti l'erede di Aang, Korra è ad un livello estremamente più elevato rispetto al ragazzo, sia per la padronanza degli elementi che per le sue capacità sul campo di battaglia.

Parte della potenza di Korra è stata immortalata nell'immagine che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, dove l'appassionata @sanet.cosplay ha vestito i panni della Dominatrice, creando prima un suggestivo sfondo in 3D, come mostrato anche nel video presente nel post. Cosa ne pensate di questo omaggio a Korra? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Per concludere ricordiamo che l'artista Meder Taab ha dedicato un'illustrazione a Katara.