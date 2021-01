Avatar The Last Airbender: Suki omaggiata con uno splendido cosplay di Jess Blaze

Avatar: The Last Airbender sta ottenendo nuovo interesse da parte della community, soprattutto in seguito alla pubblicazione delle recenti storie a fumetti, e all'annuncio della produzione di una serie live action curata da Netflix, che ha generato la condivisione sui social di numerosi cosplay e rivisitazioni dei design originali della serie.

Un'appassionata ha infatti deciso di vestire i panni di uno dei personaggi più apprezzati, la leader delle guerriere Kyoshi, Suki. Come molti di voi ricorderanno Suki non era in grado di dominare nessuno dei quattro elementi, fuoco, acqua, terra e aria, ma la sua posizione in quanto guerriera era segno delle sue incredibili capacità combattive, che l'hanno resa comunque protagonista, al fianco di Sokka, di alcune tra le scene più toccanti dell'intera opera creata da DiMartino e Konietzko.

Nonostante sia totalmente scomparsa nel sequel The Legend of Korra, la fan @jessbalzecosplay ha voluto dedicarle il magnifico cosplay che trovate in calce alla notizia, in cui si può notare una certa cura nel ricreare il design dell'uniforme da Guerriera Kyoshi, e naturalmente il caratteristico trucco che indossano, molto simile a quello dell'opera cinese tradizionale. Cosa ne pensate di questo omaggio a Suki? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Ricordiamo che nell'ultimo volume a fumetti Katara ha mostrato le sue vere abilità, e vi lasciamo ad uno speciale crossover che ha trasformato i dominatori in capopalestra Pokémon.