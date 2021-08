Avatar The Last Airbender: un video fanmade mostra Korra e i Dominatori in azione

Sono molti i progetti live action annunciati negli ultimi mesi e basati su materiale già esistente sia in formato cartaceo che animato, e tra questi la stessa Netflix ha annunciato una nuova serie dedicata all'incredibile mondo di Avatar: La Leggenda di Aang, rivelando anche numerosi dettagli nella sinossi ufficiale dell'opera.

Considerato il fallace tentativo del regista M. Night Shyamalan nel ricreare l'universo ideato da Konietzko e DiMartino, la community si è rivelata più volte profondamente preoccupata. Tuttavia, le numerose scelte fatte in fase di produzione da parte dei due autori originali in collaborazione con gli artisti di Netflix potrebbero dare vita ad un prodotto ben confezionato, come quello velocemente presentato da un gruppo di appassionati.

Come potete vedere dal breve video riportato in calce, quattro fan della serie hanno riprodotto accuratamente la sequenza iniziale degli episodi, mostrando le loro capacità di Dominatori riguardanti i quattro diversi elementi Terra, Fuoco, Aria, Acqua. Ciò che caratterizza la clip, diventata virale sui social, è la cura posta nel rendere gli effetti speciali e soprattutto il fatto che si tratta di una sequenza di prova per un fan film che arriverà prossimamente. Cosa ne pensate di questo omaggio all'universo di Avatar? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Korra ha ottenuto un cosplay molto fedele, e vi lasciamo agli ambiziosi progetti per il futuro del franchise, illustrati da Konietzko e DiMartino.