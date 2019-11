Avengers#17: Thor è diventato un pericolo per i suoi compagni

Il gruppo di Avengers formato da Capitan America, Black Widow, Thor, Captain Marvel, Blade, She-Hulk e Ghost Rider continua la sua avventura nello spazio per investigare su una misteriosa prigione, ma durante il loro percorso sopraggiungono degli sviluppi inaspettati per alcuni di loro.

Ci riferiamo in particolare al personaggio di Thor, che subisce un cambiamento a dir poco radicale. Nel corso del numero 27 gli Avengers sono quasi sul punto di raggiungere la prigione, ma sfortunatamente la loro nave rimane intrappolata da catene magnetiche che finiscono per arrecarle ingenti danni.

Come se non bastasse, metà del team è rimasta bloccata durante il percorso, e a risentirne è proprio il Dio del Tuono, il quale è stato infettato da un virus trasmesso da una razza aliena nota come "The Brood", che l'ha gradualmente trasformato in un mostro rendendolo un pericolo per il resto dei suoi compagni.

Capitan America, visibilmente preoccupato come potete notare dall'immagine sottostante, si pronuncia in questo modo:

"Nessun segno di Gladiatore, nessuna comunicazione dalla terra o dalla Shi'Ar. E ancora nessun contatto con la Starbrand. Abbiamo solo visto...Gli effetti della sua furia. Jena dice che i valori delle radiazioni sono più alti di qualunque cosa abbia mai vista. E se lo dice Jen..."

Sempre nel numero 27 di Avengers, She-Hulk sfoggia un nuovo costume. Il prossimo anno uscirà il videogioco dedicato ai Vendicatori, Marvel's Avengers, ma sarà preceduto da uno spin-off fumettistico che preparerà il campo alla nuova avventura degli Avengers.