Avengers: nel 25° numero Ghost Rider avrà un martello più grande di quello di Thor?

L'immenso immaginario degli Avengers ha ancora molto da raccontare, come dimostra l'inizio di una nuova serie Marvel. Nel frattempo, in rete sono trapelati gli spoiler del 25° numero del fumetto di Jason Aaron che promette interessanti risvolti "in quel dell'Inferno" per Ghost Rider.

Non c'è un attimo di pace per gli eroi più famosi al mondo. I Vendicatori, infatti, sono alle prese con l'ennesima sfida da superare, soprattutto ora che Robbie Reyes è costretto a vincere per evitare di vivere per l'eternità tra dolore e sofferenza. A causa di alcuni imprevisti, le sue difficoltà come Ghost Rider lo hanno portato sino all'Inferno a sfidare l'attuale Re del Regno dei Morti, Johnny Blaze.

Infatti, la gara tra i due Ghost Rider decreterà se Reyes sarà costretto a restare nell'Oltretomba, a patire una terribile condanna, o se riuscirà a scoprire qualcosa in più su cosa stia diventando. A dare una mano all'iconico personaggio, ci penserà nient'altro che il potente Thor, uno degli eroi più amati del franchise. Tuttavia, il richiamo di Mjolnir dà un'interessante idea a Blaze che trasforma il suo telaio in un micidiale ed enorme martello, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia.

Nonostante il tentativo, Blaze viene sconfitto e Robbie riesce a vincere la gara. Terminate le chiacchiere, Johnny scompare esiliandosi dall'Inferno e dare seguito alla storia che probabilmente conosceremo nel Ghost Rider di Ed Brisson e Aaron Kuder.

