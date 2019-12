Avengers #28: Vedova Nera mette in mostra la sua rinnovata armatura

Il numero più recente di Avengers, il 28, ha impegnato i nostri eroi in una battaglia su più fronti, nel corso della quale Black Widow ha sfoggiato una nuova armatura dissimile da tutti i suoi precedenti outfit.

Una parte dei Vendicatori, infatti, si occupa di arrestare l'offensiva di Thor - che è diventato un pericolo dopo la sua trasformazione - mentre il resto del team fugge da Silver Surfer in sella all'Hell Charger di Ghost Rider.

Il fatto che gli Avengers siano praticamente intrappolati all'interno della prigione Galattica, aggrava ulteriormente la loro situazione, e per proseguire nella loro missione devono necessariamente superare gli ostacoli prima citati.

Nonostante, quindi, il numero 28 contenga numerosi spunti narrativi - che avremo modo di approfondire in altri articoli - ciò che spicca maggiormente all'occhio del lettore è sicuramente la nuova armatura di Vedova Nera, la quale in questa occasione presenta un look molto diverso dalle sue precedenti suit.

Mentre l'Hell Charger di Ghost Rider si sta schiantando su un pianeta circostante, Black Widow prende il comando, chiedendo a Nat di pescare il suo bagaglio nel retro del veicolo, contenente il suo asso nella manica.

La sua ultima veste, chiamata "War Widow", nel suo aspetto ricorda l'estetica accattivante di Ironheart e Rescue, ma la combinazione di colori - composta da un nero profondo e qualche tono di rosso - è totalmente inedita.

Sfortunatamente il numero si conclude proprio su questo colpo di scena, ma già dal prossimo potremo vedere in azione la rinnovata veste del personaggio.

