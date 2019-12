In Avengers #29 She-Hulk diventa ancora più forte grazie a Wakanda

Tempo di grandi novità per i personaggi di casa Marvel: dopo aver visto la nuova armatura di Vedova Nera in Avengers, scopriamo un potere inaspettato usato da She-Hulk per salvare i suoi amici supereroi.

Negli ultimi numeri dei fumetti dedicati ai Vendicatori, abbiamo assistito alla ricerca da parte degli Avengers di Star Brand, personaggio recentemente fuggito di prigione insieme ad un nutrito gruppo di criminali. Sono proprio loro a dare del filo da torcere a She-Hulk e agli altri, già indeboliti dall'assenza di Ghost Rider, impegnato in una sfida contro Silver Surfer.

A salvare la situazione ci pensa Jennifer Walters, usando l'armatura ricevuta a Wakanda e che le permette di raccogliere le radiazioni gamma e di sfruttarle per creare dei raggi laser che hanno messo fuori combattimento gli avversari degli Avengers, tra cui Silver Surfer, Firelord e Terrax.

Il prossimo volume della collana scritta da Jason Aaron e disegnata da Ed McGuinness sarà disponibile a partire dal 15 gennaio, in questa serie ci sono state diverse sorprese per i fan dei comics americani, tra cui una nuova arma per Captain America degli Avengers, personaggio che ha dovuto usare tutto il suo ingegno per sconfiggere Thor affetto da un virus alieno che lo ha trasformato in un mostro.