Avengers #33: Moon Knight infligge un duro colpo ai Vendicatori

E' da circa due anni che lo scrittore Jason Aaron suggerisce il coinvolgimento di Moon Knight all'interno di Avengers; le sue parole hanno trovato conferma nel numero 33 della testata. All'interno dell'albo, Marc Spector si prende la sua personale vendetta, e inizia proprio con un membro dei Vendicatori.

Il primo eroe che individua come bersaglio è Danny Rand - Iron Fist. Spector è stato abile nell'attirare Rand nella città di K'un-Lun, e una volta lì ha rubato il suo potere incastonandolo in una speciale collana.

Ma non è tutto. Successivamente Moon Knight si è recato al Sanctum Sanctorum, riuscendo ad impossessarsi anche dei poteri di Doctor Strange, che ha incapsulato in un ennesima collana Ankh. L'ultimo furto di di Marc ha riguardato il figlio di Odino, Thor, il quale è stato privato della sua arma peculiare, il Mjolnir.

Facendo un veloce recap, Moon Knight è stato capace di sottrarre i poteri a tre degli eroi più potenti dell'universo Marvel, in quella che è soltanto la prima parte dell'arco narrativo "L'Età di Khonshu".

Avengers #34

Il prossimo numero di Avengers, il 34, arriverà sul mercato il 15 Luglio; nel frattempo, la Marvel ha reso disponibile una breve sinossi:

"Un Moon Knight simile a una divinità ha appena salvato il mondo da un'ardente rovina. Ora un esercito di mummie e sacerdoti lunari inizia rimodellarlo nell'immagine dell'antico Egitto. Ma che ne è stato degli Avengers? Feriti, imprigionati, o in fuga per le strade illuminate dalla luna di New Thebes City".

