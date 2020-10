Avengers #36: Black Phanter è in grado di brandire Mjolnir?

Il Mjolnir è l’arma caratteristica di Thor, nonché uno degli artefatti più potenti dell’intero Universo Marvel. Il grosso martello conferisce poteri enormi a chi lo impugna, ma può essere brandito solamente da coloro ritenuti degni. Nel nuovo numero di Avengers viene rivelato che anche Black Phanter è capace di maneggiarlo.

Avengers #36, di Jason Aaron, Javier Garron e Jason Keith, mette in scena un tumultuoso combattimento tra Moon Knight, Khonshu e Black Phanter, rivelando al contempo un incredibile dettaglio su quest’ultimo eroe.

Mentre T’Challa cerca di convincere Moon Knight a desistere, Khonshu lancia il martello del Dio del Tuono, Mjolnir, in sua direzione. Ma l’arma del regno di Asgard sterza improvvisamente, finendo per mancare il bersaglio. Khonshu è allibito, ma Black Phanter rivela che il Mjolnir è legato a doppio filo con la sua tribù. “Mjolnir conosce la mia tribù. Ci conosce molto bene”, afferma T’Challa. “Il sangue del re delle pantere scorre nelle mie vene e ti assicuro che noi tutti abbiamo combattuto Mephisto”.

A quanto pare, il Mjolnir è stato brandito da uno dei precedenti Re Pantera, il quale sembra averlo utilizzato in un combattimento contro Mephisto. Questa incredibile rivelazione dimostra che Black Phanter porta sulle sue spalle una formidabile eredità e che è uno dei protagonisti indiscussi dell’Universo Marvel. Dopo la morte di uno dei principali villain in Avengers, T’Challa sfodererà il Mjolnir? In attesa di scoprirlo, è stata rivelata la nuova formazione Phoenix Force in Avengers.