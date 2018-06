Avengers: nel numero 7 della nuova serie esploreremo le origini del primo Ghost Rider

Avengers #7 si preannuncia essere un numero importante per la serie. Il motivo è semplice: verranno esplorate le origini del primo Ghost Rider, eroe dal passato sempre molto misterioso.

Ecco la descrizione proposta da Marvel Comics:

Conosci il suo nome ... conosci la sua faccia ... e conosci il fiammeggiante mammut lanoso che cavalca in battaglia. L'anno scorso, MARVEL LEGACY ha fatto conoscere ad Odino e ai suoi Prehistoric Avengers il plauso della critica, e la loro storia è diventata il fumetto numero uno nel settore - e ora Marvel ti invita a leggere l'origine del primissimo Ghost Rider! L'artista Sara Pichelli (Fantastici Quattro, FCBD Avengers) si unisce allo scrittore Jason Aaron per questa speciale storia "one shot" che ti riporta indietro nel tempo al 1.000.000 aC!

"I fan sono stati incuriositi dai Vendicatori del 1.000.000 aC e la storia che rappresentano da quando Jason li ha introdotti per la prima volta nella MARVEL LEGACY l'anno scorso", ha dichiarato il vice direttore esecutivo e vicepresidente Tom Brevoort. "Quindi questo problema (quello di Ghost Rider) rappresenta il primo da risolvere per rivelare un po' di più su chi sono e su cosa stanno facendo. Ed è una storia interessante e affascinante da leggere anche da sola, anche se non sai nulla dei Vendicatori della 1MBC ".

Il Numero #7 di Avengers sarà venduto negli USA a partire dal prossimo 5 settembre. Cosa ne pensate?