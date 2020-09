Avengers: annunciata la formazione in versione Phoenix Force

Dopo la conclusione della prima parte degli Avengers, tutti gli appassionati di fumetti hanno iniziato ad ipotizzare quali saranno le prossime avventure del gruppo di supereroi. Scopriamo cosa accadrà nel numero 40 della collana di fumetti.

L'opera sarà disponibile a partire dal prossimo dicembre e darà il via all'evento "Enter the Phoenix". Nelle pagine della collana vedremo la Phoenix Force cercare un altro ospite che possa resistere al suo immenso potere, mentre i supereroi e i loro rivali più forti si sfidano per scoprire chi sarà il prescelto. In calce alla notizia potete trovare la copertina disegnata dall'artista Leinil Yu, il fumetto invece sarà scritto da Jason Aaron e saranno presenti le tavole di Javier Garron, ecco il loro commento sulla storia: "I poteri più importanti del Marvel Universe sono stati al centro della mia storia degli Avengers. E poche sono le forze nel cosmo più potenti e distruttive della Phoenix Force, la sua storia sulla Terra risale all'età della pietra, ma non l'abbiamo ancora rivista nei giorni nostri. Le cose cambieranno in fretta".

Nell'attesa, vi segnaliamo questo breve riassunto delle ultime gesta di Moon Knight negli Avengers: il celebre supereroe infatti ha dovuto affrontare i Vendicatori durante una missione affidatagli da Khonshu.