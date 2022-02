Avengers, l'assalto di Kid Thanos nella preview del prossimo numero

La più recente run fumettistica di Avengers ha visto il debutto dei Signori del Male multiversali, team composto dai più pericolosi villain del multiverso. Tra questi figura anche Kid Thanos, versione più giovane del Titano Pazzo, ma non meno pericolosa: in Avengers #53, Kid Thanos assalterà infatti il quartier generale dei Vendicatori.

Mentre sulla nuova serie Avengers Forever sta venendo lentamente introdotto un gruppo di Vendicatori multiversali, sulla testata principale gli Avengers di Terra-616 sono in guerra con il team di Signori del Male più pericoloso di tutti gli universi. La preview di Avengers #53 mostra un manipolo di eroi composto da Black Panther, Namor e Valchiria cercare di resistere all'assalto di Kid Thanos, mentre Capitan America, Thor e gli altri Avengers sono impegnati su altri fronti.



"So verso quale punto siamo diretti, e quante uscite mi restano. So che ho già detto un po' di cose", dichiara Jason Aaron, sceneggiatore di Avengers. "Non ho approcciato questa storia pensando 'Ok, devo chiudere le trame che sto portando avanti in Avengers da 50 numeri', ma queste due testate [Avengers e Avengers Forever], in diversi modi, portano a compimento le storie che ho scritto per, credo, 16 anni in totale e, forse 12, 13 anni come unico sceneggiatore".



Avengers #53, scritto da Aaron e illustrato da Javier Garron verrà pubblicato negli Stati Uniti il 9 Febbraio 2022. Condividiamo la preview del numero in calce, insieme alla cover realizzata da Garron. Oltre ad Avengers e Avengers Forever, si appresta a debuttare un nuovo gruppo di Vendicatori: Marvel ha infatti annunciato la nuova formazione dei Savage Avengers.