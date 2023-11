Avengers: chi si unirà ai Vendicatori del nuovo Universo Ultimate?

Da mesi Marvel Comics aveva anticipato un rinnovo dell’Universo Ultimate partendo dal gruppo di supereroi più potente della Terra: gli Avengers. Il primo volume della serie, scritto da Hickman e diesgnato da David Curiel, ha infatti mostrato delle sostanziali differenze rispetto al passato, come una pesante perdita per il gruppo dei Vendicatori.

La storia si apre con un giovane Tony Stark, affiancato da Reed Richards, che in questa versione appare nelle vesti del Dr. Destino, mentre cercano di salvare Thor dalla sua prigionia. L’obiettivo è semplice, e sebbene causi parecchi problemi a Lady Sif e ai suoi uomini, i protagonisti riescono a riunirsi e formare il primo piccolo nucleo dei nuovi Vendicatori. Tuttavia, anche con la partecipazione diretta di Sif, l’infiltrazione a Latveria dove il Creatore sta nascondendo catalizzatori e oggetti legati ai poteri dei supereroi, non finisce affatto come preventivato.

Nel bel mezzo della missione Capitan Bretagna pugnala Thor trapassandogli il torace, e causando una profonda e seria ferita al dio del tuono della mitologia norrena. Si tratta di una perdita pesantissima per il piccolo nuovo gruppo di Vendicatori, ma che apre anche la narrazione a diverse possibilità. Vista la disponibilità a collaborare data da Lady Sif, in molti si aspettano che sia lei, pur sempre un’asgardiana, a prendere il posto di Thor, almeno in attesa che questi si riprenda.

In alternativa, però, potrebbe subentrare Capitan America. Dopotutto Steve Rogers ha dimostrato in svariate occasioni, tra cui anche al cinema con i film dell’MCU, di essere degno di brandire il leggendario Mjolnir. Voi cosa ne pensate? Quale credete sarà l’erede, temporaneo, di Thor all’interno degli Avengers? Ditecelo nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che il Thor del nuovo Universo Ultimate è molto diverso da come lo conosciamo.