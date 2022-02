Avengers, chi è il Vendicatore più forte al momento nei fumetti Marvel?

È più forte Thor o Hulk? Iron Man o Capitan America? Il dibattito sull'identità del Vendicatore più forte esiste sin dalla nascita del team, tanto da essere citato anche in una divertente scena di Thor: Ragnarok ("Benvenuto, Avenger più forte"). Ma qual è il Vendicatore più forte, al momento, nei fumetti?

Nonostante gli Avengers, nei fumetti, abbiano potuto contare tra le loro fila supereroi dalle potenzialità infinite del calibro di Scarlet Witch, Doctor Strange e Sentry, la formazione della squadra è in continua evoluzione. Nelle storie più recenti, l'attuale roster del team è formato da Captain America, Black Panther, Capitan Marvel, Iron Man, She-Hulk, Blade, Ghost Rider, Thor, Maya Lopez e Star Brand.



In passato, abbiamo cercato di capire quanto fosse effettivamente forte Thor, scoprendo che, nell'Universo Marvel, il Dio del Tuono ha ben pochi rivali. L'attuale formazione dei Vendicatori conta però anche eroine dal potere immenso come Capitan Marvel e She-Hulk.



Eppure, il titolo di Vendicatore più forte sembra essere al momento destinato a Star Brand. Lo Star Brand è un potere che, un po' come la Fenice o la Forza Enigma, conferisce al suo ospite poteri illimitati. L'attuale detentrice dello Star Brand, nei fumetti, è Brandy Selby: una bambina rimasta orfana che è stata adottata dai Vendicatori nel tentativo di insegnarle come controllare i suoi poteri.



Brandy Selby ha debuttato nel 2021 sulle pagine del crossover Heroes Reborn #4, in cui veniva accudita da Rocket Raccoon in una realtà alternativa. In quanto detentrice dello Star Brand, i poteri di Brandy sono infiniti, e limitati solo dalla sua immaginazione: dal suo debutto si è già dimostrata capace di volare (anche nello spazio aperto), sparare colpi energetici e conferire temporaneamente ad un'altra persona i suoi poteri.



Ma perché Star Brand è l'Avenger più forte? In realtà la risposta viene direttamente dai fumetti: recentemente, sulle pagine di Avengers #52 (già disponibile negli Stati Uniti ma ancora inedito in Italia), i Vendicatori hanno ricevuto la visita di un gruppo di Deathlok che, viaggiando attraverso il multiverso, erano alla ricerca del "più grande Avenger di quest'epoca". Sorprendentemente, i Deathlok hanno rivelato che l'Avenger che cercavano era proprio la giovanissima Star Brand.



Non è chiaro, in ogni caso, se Brandy possa già vantare il titolo di Vendicatore più forte o sia semplicemente destinata a diventarlo: in quest'ultimo caso, il nostro voto andrebbe allora a Maya Lopez a.k.a. Echo. Il personaggio, che ha da poco fatto il suo debutto in live action interpretato da Alaqua Cox (qui la nostra recensione di Hawkeye), è l'attuale ospite della Fenice, avatar universale solitamente affiancato al personaggio di Jean Grey. E per quanto Capitan Marvel, She-Hulk e Thor possano contare su poteri praticamente divini, la Forza Fenice è un'entità cosmica che non deve temere rivali, Brandy a parte.



Echo è stata scelta come nuovo ospite della Forza Fenice nel corso della storyline Enter the Phoenix, raccontata negli Stati Uniti su Avengers #39-#45, corrispondenti ad Avengers #29-#33 in Italia. Le origini di Brandy Selby sono invece raccontate nella serie limitata Heroes Reborn, portata in Italia da Panini Comics sulla collana Marvel Miniserie.