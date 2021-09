Avengers: il commento degli autori prima del debutto di Avengers Forever

In vista della pubblicazione di Avengers #50, lo sceneggiatore Jason Aaron e il disegnatore Aaron Kuder hanno apertamente discusso del nuovo arco narrativo che coinvolgerà i Vendicatori di Marvel Comics. Denominato Avengers Forever, l'evento in questione esplorerà una versione alternativa, e stravagante, del gruppo di supereroi.

Il volume in questione, atteso per il mese di novembre 2021, sarà solo un'introduzione ad una delle serie della nuova era dell'universo Marvel, e potrebbe effettivamente diventare l'avventura centrale della testata dedicata ai Vendicatori. Come dichiarato dallo stesso scrittore: "Avengers #50 accenderà il fuoco. Avengers Forever sarà l'esplosione causata da quella scintilla" promettendo poi l'approfondimento delle conseguenze dell'evento scatenante, in ogni angolo del multiverso conosciuto.

Un progetto sicuramente ambizioso che accoglierà molti volti già noti alla maggior parte dei lettori, seppur in vesti differenti dalle solite, e segnerà il ritorno di personaggi molto apprezzati. Tra i personaggi principali si troveranno Captain Carter, America Chavez, Starhawk e l'Invincibile Ant-Man, alter ego di Tony Stark in questa versione.

Anche Kuder si è espresso riguardo la serie, sottolineando la relativa libertà con cui hanno potuto lavorare, senza dover seguire una continuity già stabilita, e ideandone una del tutto differente.

Infine ricordiamo che nel volume 47 di Avengers Marvel ha dato il benvenuto a Winter Hulk, e vi lasciamo ai dettagli sui nuovi Infinity Comics, ultima offerta in esclusiva digitale su Marvel Unlimited.