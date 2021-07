Avengers: continua World War She-Hulk, un'importante perdita per la Guardia d'Inverno

I recenti sviluppi della serie Avengers e l'inizio della saga dedicata a World War She-Hulk, hanno posto i protagonisti di fronte a degli avversari molto potenti, calcolatori, ed particolarmente pericolosi. La vita di Jennifer Walters è stata stravolta dal ritorno della Guardia d'Inverno, privata di un importante esponente nell'ultimo volume.

Nelle prime pagine di Avengers 46 i protagonisti subiscono un'imboscata dalla Guarda d'Inverno, in cerca di vendetta dopo lo scontro avvenuto in Russia contro i vampiri. Considerati i danni causati da She-Hulk, il principale obiettivo del gruppo sovietico è Jennifer Walters. Col proseguire della narrazione viene spiegato che Gorilla-Man è in realtà un infiltrato doppiogiochista, che ha sfruttato la fiducia degli Avengers per consentire alla Guardia d'Inverno di attaccare, e rapire così She-Hulk.

Proprio mentre il gruppo si stava preparando a fuggire con la prigioniera, Ursa Major ha chiesto direttamente Gorilla-Man il motivo per cui i Vendicatori non sono intervenuti e non stanno tentando di fermarli in alcun modo. Queste domande inquisitorie infastidiscono molto Red Widow, che accusa Ursa di essere un traditore, prima di trafiggergli la gola e ucciderlo.

