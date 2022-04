Avengers, tutti i dettagli sul one-shot dedicato alla fondazione dell'Universo Marvel

A seguito della pubblicazione di un'immagine promozionale che anticipava la rivelazione delle origini segrete di Thor, la Casa delle Idee ha annunciato tutti i dettagli circa il one-shot che promette di svelare i segreti della fondazione dell'Universo Marvel: Avengers 1,000,000 B.C.

L'albo, che vedrà come protagonisti i Vendicatori Preistorici che hanno debuttato in Marvel Legacy #1 del 2017, sarà realizzato dallo sceneggiatore Jason Aaron e dall'artista Kev Walker. La storia svelerà il collegamento tra Thor e Fenice e rappresenterà un tassello fondamentale nella mitologia dei Vendicatori.



"I Vendicatori Preistorici hanno avuto un ruolo di rilievo nella mia run di Avengers sin dal loro debutto", ha spiegato Aaron. "Sono la primissima versione degli Eroi più Potenti della Terra. Sono gli eroi che hanno protetto l'Universo Marvel ai suoi albori. Ora possiamo finalmente metterli al centro dell'attenzione, in una storia che mostra come questi eroi preistorici hanno plasmato la storia Marvel in modo profondo e come questo si ripercuoterà sugli Avengers in futuro".



"Quando ho ricevuto la sceneggiatura, mi aspettavo un combattimento preistorico di 30 pagine", ha aggiunto Walker. "Ma lo script di Jason è molto più profondo e ho dovuto veramente sudare per dare ad alcune di quelle scene la giustizia che meritano".



Avengers 1,000,000 B.C. verrà pubblicato il 13 Luglio 2022 negli Stati Uniti. In calce riportiamo la cover principale ad opera di Ed McGuinness, e la variant cover realizzata da Alex Horley. Presto inoltre gli Avengers saranno tra i protagonisti di Judgment Day, il nuovo evento crossover Marvel.